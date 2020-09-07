أسهم البنوك تقود تعاملات الأسواق المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تفاوت أداء أسواق الأسهم المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، بالتزامن مع ضغط أسهم قطاعي البنوك واتصالات على سوق أبوظبي، الذي أغلق في المنطقة «الحمراء»، فيما قادت أسهم البنوك مؤشر سوق دبي المالي للإغلاق «مخضراً».

وتظهر بيانات أسواق الأسهم بالدولة، أن السيولة ارتفعت خلال جولة تداولات الأمس، وبلغت قيمة التداولات 529 مليون درهم، في تحسن واضح لمستويات النشاط، الذي يعكس استمرار جاذبية أسواق المال بالدولة للمستثمرين.

واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، على 334 مليون درهم من قيمة التداولات الإجمالية، لكن المؤشر العام للسوق أغلق منخفضاً بنسبة 0.33% عند مستوى 4508 نقاط، مقارنة مع إغلاق أول أمس.

وشهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي، إبرام 2161 صفقة، تم من خلالها تداول نحو 100 مليون سهم.

وتصدرت التداولات على أسهم «الدار العقارية» قائمة الشركات الأكثر تداولاً، من حيث القيمة التي بلغت 86 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة على انخفاض بنسبة 0.49% عند مستوى 2.04 درهم للسهم تلتها التداولات على أسهم العالمية القابضة بقيمة 72 مليون درهم، والتي سجلت ارتفاعاً طفيفاً في سعر سهمها بنسبة 0.11% عند مستوى 37.04 درهم للسهم.

واستحوذت التداولات على أسهم «أبوظبي الأول»، على نفس القيمة البالغة 72 مليون درهم، لينهي السهم تعاملات الجلسة منخفضاً بنسبة 0.52% عند سعر 11.40 درهم للسهم.

كما تراجع سعر السوق لسهم «اتصالات» بنسبة 0.48% عند مستوى الإغلاق البالغ 16.52 درهم، واستحوذ السهم على 31 مليون درهم من قيمة التداولات خلال الجلسة، تلاه «أدنوك للتوزيع» التي بقي سهمها مستقراً دون تغيير عند مستوى 3.2 درهم للسهم، بعد تداولات بلغت قيمتها 27 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة التداولات خلال جلسة أمس، 195 مليون درهم، ليغلق المؤشر العام للسوق مرتفعاً بنسبة 0.56% عند مستوى 2271 نقطة.

فيما شهدت الجلسة إبرام 4185 صفقة على أسهم 33 شركة، تم من خلالها تداول 332 مليون سهم.