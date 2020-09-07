%76 الإنجاز في توسعة مبنى غرفة دبي

دبي (الاتحاد)

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي أن نسبة الإنجاز في توسعة مبنى الغرفة الجديد بلغت 76%، مع تقديرات بجهوزية المبنى الجديد بالكامل، الذي يضم مواقف سيارات، بالإضافة مرافق متنوعة، كالمكاتب والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية في يناير 2021.

وستنتهي المرحلة الأولى من التوسعة نهاية شهر سبتمبر الجاري، وستشمل الانتهاء من المبنى، في حين ستنتهي المرحلة الثانية في منتصف يناير 2021، والتي ستضم الانتهاء من تركيب ألواح الطاقة الشمسية، وتوربينات الرياح، وجسر المشاة الذي يربط المبنى الجديد بمقر غرفة دبي.

وأشارت الغرفة إلى أن المرافق الجديدة تلبي متطلبات المرحلة القادمة من خطط الغرفة لدعم قطاع الأعمال، ومواكبة نمو دبي واستعداداتها لتنظيم معرض إكسبو 2020، بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات والتسهيلات، وتوفير قيمة مضافة لعملاء وأعضاء الغرفة.

وتبلغ مساحة المبنى الجديد 19 ألف متر مربع، وهو امتداد لمقر غرفة دبي الرئيسي، حيث يتألف من 5 طوابق، يضم كل طابق مواقف سيارات، مع مكاتب ومحال، في حين تبلغ مساحة المكاتب والمرافق في المبنى الجديد حوالي 4000 متر مربع. وتبلغ سعة المواقف الجديدة 330 سيارة.

ويتوقع أن يستضيف المبنى الجديد مكاتب تمثيل تجاري لعدد من الدول الأجنبية الراغبة بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع دبي، حيث ستساهم هذه المكاتب في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للأعمال، وتشكل بوابة استثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دبي وسائر دول العالم، وذلك ضمن جهود الغرفة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مختلف الأسواق العالمية.

ويتوقع الانتهاء من تشييد المبنى الجديد في الشهر الأول من العام 2021، ليكون جزءاً من جهود الغرفة في المساهمة بالمسيرة التنموية المقبلة لخمسين عاماً إضافياً، ومواكبة المرحلة الجديدة من الالتزام بدعم القطاع الخاص، وتعزيز خيارات أعضاء غرفة دبي وإثراء تجربتهم، إلى جانب إضافة معلم جديد من المعالم العمرانية المتميزة في إمارة دبي.