منتدى دولي يستعرض تحديات تجارة الحلال

دبي (الاتحاد)

ناقش المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، حلولاً للتحديات التي تواجهها تجارة الحلال العالمية، خلال ندوة نظمها المنتدى بعنوان: «مستقبل صناعة الحلال»، بحضور 120 شخصاً من 30 دولة.

وقالت د. رحاب فرج العامري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال: «تقوم مختلف هيئات اعتماد الحلال في العالم، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، بتطوير إجراءاتها وسياسات العمل، ووضع منهجيات لعمليات التحقق من كفاءة جهات تقييم المطابقة، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية القائمة في الدول أثناء الجائحة».