الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي منخفض جديد

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد، اليوم الاثنين، مواصلة اتجاهاً نزولاً.

ويؤدي انخفاض قيمة العملة إلى التضخم واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

ومما يزيد من القلق عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي بسبب التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وهبطت الليرة 0.4 بالمئة إلى 7.4641 مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، مقارنة مع 7.4410 عند الإغلاق يوم الجمعة. وفي وقت سابق اليوم، سجلت الليرة 7.4650 وهو أضعف مستوى لها على الإطلاق ومنخفضة أكثر من 20 بالمئة عن مستواها في بداية العام.