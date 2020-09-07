طيران الإمارات ترد لعملائها 5 مليارات درهم

أعادت طيران الإمارات لعملائها حتى الآن، ما يزيد على 5 مليارات درهم قيمة طلبات استرجاع متعلقة بجائحة «كوفيد-19»، محققةً بذلك تقدماً كبيراً وقوياً في التزامها إكمال المطالبات المقدّمة.

وأنجزت طيران الإمارات تسوية أكثر من 1.4 مليون طلب استرداد منذ مارس الماضي، وهو ما يمثل 90 في المائة من المطالبات، وبما يشمل جميع الطلبات الواردة من العملاء حول العالم حتى نهاية شهر يونيو الماضي، باستثناء بعض الحالات التي تتطلب مزيداً من المراجعة اليدوية.

وسخرت طيران الإمارات منذ اندلاع الجائحة، موارد إضافية لزيادة قدرتها على تسوية الطلبات، وتواصل العمل أيضاً مع شركائها لتسهيل عمليات رد الأموال للعملاء الذين حجزوا رحلاتهم مع الناقلة من خلال وكلاء السفر، بما في ذلك إتاحة تسوية المبالغ المستردة مباشرة عبر أنظمة الحجز العالمية GDS.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «إننا التزمنا تجاه عملائنا وكل طلب استرداد مهم لدينا، ونبذل قصارى جهدنا لتسوية الكم الهائل وغير المسبوق الذي تسبب فيه الوباء ومعظم المطالبات واضحة ومباشرة، ونقوم بمعالجتها بسرعة، لكن هناك حالات تستغرق من موظفينا وقتاً أطول لمراجعتها يدوياً وإكمالها.. معبراً عن شكره للعملاء على صبرهم وتفهمهم».

وأضاف كلارك، أنه مع العودة البطيئة لفتح أسواق السفر العالمية، تواصل طيران الإمارات تدريجياً استئناف تشغيل عمليات الركاب حول العالم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الاحترازية، الكفيلة بالمحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.

يذكر أن طيران الإمارات، أطلقت سلسلة من المبادرات الرائدة في الصناعة لبث الطمأنينة والثقة في نفوس العملاء عند سفرهم، بدءاً من تدابير السلامة الحيوية في كل خطوة من رحلتهم، وتوفير التغطية الطبية مجاناً لمن تظهر عليه أعراض «كوفيد-19» أثناء رحلته، بعيداً عن وطنه، وحتى سياسات الحجز المرنة.



