الذهب يكسب مدعوماً بقلق عالمي حيال النمو

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، عقب بيانات أميركية ضعيفة أثارت مخاوف حيال تعاف اقتصادي سريع من الهبوط الناجم عن جائحة كورونا ودعمت الآمال باستمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة أطول.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1933.78 دولار للأوقية بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أقل مستوى في أسبوع عند 1916.24 دولار يوم الجمعة.

وصعد الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1939.90 دولار للأوقية.

وتبنت البنوك المركزية في أرجاء العالم إجراءات تحفيز ضخمة وخفضت أسعار الفائدة قرب الصفر لتخفيف أثر الفيروس على الاقتصاد مما ساهم في صعود الذهب أكثر من 28 بالمئة منذ بداية العام.

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.02 دولار للأوقية وارتفع البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 899 دولاراً وكذلك البلاديوم إلى 2309.49 دولار.