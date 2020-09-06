%10 نمو التحويلات المالية في أغسطس الماضي

أبوظبي (وام)

شهد قطاع التحويلات المالية في دولة الإمارات نمواً بنسبة 10% خلال أغسطس الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2019، بالتزامن مع النشاط في سوق شراء واستبدال العملات الأجنبية، من خلال شركات الصرافة العاملة في الدولة.

إلى ذلك، قال محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: إن عودة الحركة للأنشطة في الدولة إلى الوضع الذي سبق الظروف التي فرضها «كوفيدـ 19» من إغلاقات مؤقتة، أسهم في استعادة سوق التحويلات المالية لنشاطه.

وأضاف، أن 70% من نشاط حركة شركات الصرافة يتركز خلال فترة الصيف على شراء واستبدال العملات الأجنبية، التي شهدت نمواً خلال أغسطس من العام الجاري، خاصة بعد عودة المطارات للعمل، وبدء حركة المغادرين والقادمين، على الرغم من أنها لا تزال ضمن نطاق محدود.

وعادة ما ترتبط حركة النشاط في سوق استبدال وشراء العملات بحركة السياحة والسفر، التي بدأت باستعادة نشاطها خلال الشهرين الماضيين، بعد عودة شركات الطيران لاستئناف تسير رحلاتها تدريجيا إلى عدد من الدول.

وكان الطلب على سوق العملات الأجنبي تراجع بنسب تجاوزت 65% خلال أبريل من العام الجاري، وفقاً للشركات العاملة في قطاع الصرافة نتيجة الإجراءات الصحية الاحترازية التي اتخذتها الدولة، لكن القطاع بدأ يستعيد نشاطه مجدداً خلال شهر يونيو من العام ذاته. ويشار إلى أن نحو 200 جنسية تعمل في الدولة، ما يشكل عاملاً محفزاً لسوق العملات الأجنبية محلياً، والتي تعد أيضاً مصدراً للتحويلات المالية، التي تتم في غالبيتها عبر شركات الصرافة.