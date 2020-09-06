«ويز إير أبوظبي» تعلن وصول أولى طائراتها الحديثة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ويز إير أبوظبي»، الناقل الوطني الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن وصول أولى طائراتها الحديثة من طراز «إيرباص A321neo»، إلى مطار أبوظبي الدولي.

وكانت شركة «ويز إير أبوظبي»، والتي تأسست بموجب اتفاق بين شركة «القابضة»(ADQ) التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وشركة الطيران «ويز إير» القابضة، قد حصلت على الاعتماد من حكومة الإمارات، بصفتها ناقلاً وطنياً، لتلبيتها المعايير التنظيمية الخاصة ببدء التشغيل.

وستتمكن شركة «ويز إير أبوظبي»، مع وصول أولى طائراتها من طراز «إيرباص A321neo»، من تحقيق أدنى تأثير بيئي، كما ستكون الأقل تكلفة بين منافساتها على مستوى المنطقة.

وستبدأ شركة «ويز إير أبوظبي» تسيير شبكة رحلاتها إلى الإسكندرية وأثينا وكوتايسي، ولارنكا وأوديسا ويريفان.

وبهذا الصدد قال محمد حسين أحمد، مدير عام مطار أبوظبي الدولي: «نرحب بوصول أولى طائرات شركة «ويز إير أبوظبي» إلى قاعدتها الرئيسية الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، حيث يشكل تأسيس «ويز إير أبوظبي» وبدء تسيير أولى رحلاتها علامة فارقة في نمو وتطور شركات الطيران مخفض التكلفة بإمارة أبوظبي».

وبدوره، قال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «نتطلع من خلال تشغيل رحلاتنا عبر مطار أبوظبي الدولي، إلى المساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي المحلي، وتقديم العديد من خيارات السفر بأسعار منخفضة. وتضمن الطائرات الحديثة من طراز «إيرباص A321neo» التابعة للشركة توفير أفضل الظروف الصحية للمسافرين، بالإضافة إلى اتباع أفضل تدابير الحماية المكثفة».

ومن جانبه، قال سعيد راشد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «إن وصول أولى طائرات شركة «ويز إير أبوظبي» وبدء تسيير رحلاتها، سيسهم في تعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة مفضلة للمسافرين، من مختلف دول العالم».