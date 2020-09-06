23.5 % زيادة في العلامات التجارية محلياًً

أبوظبي (وام)

ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة في دولة الإمارات، إلى 1293 علامة بنمو نسبته 23.5% خلال أغسطس الماضي، مقارنة مع شهر يوليو من العام ذاته، وفقاً للأرقام التي تصدرها وزارة الاقتصاد.

ويعكس النمو الكبير في العلامات التجارية المسجلة خلال أغسطس، استمرار النشاط في القطاع، الذي يعد من أهم القطاعات الداعمة للنشاط التجاري في الدولة.

وكانت وزارة الاقتصاد، في إطار المحفزات التي تقدمها للقطاعات كافة، أصدرت مؤخراً قوائم معدلة تم بموجبها تخفيض الرسوم على الخدمات، التي تقدمها للجمهور ومن ضمنها تخفيض الرسوم على الخدمات الخاصة، بتسجيل وقيد العلامات التجارية.

وشملت قوائم العلامات التجارية، التي جرى تسجيلها في شهر أغسطس، علامات تجارية تابعة لكبريات الشركات العالمية العاملة في الدولة، مما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها هذه الشركات للاقتصاد الوطني.

وتصنف العديد من المؤسسات الدولية دولة الإمارات، باعتبارها مركزاً إقليمياً لكبريات العلامات التجارية، التي تعتبرها نقطة انطلاق أيضاً لعملها في بقية دول منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وتتولى إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد، مسؤولية تطبيق الإجراءات المتعلقة باستلام طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها، واتخاذ إجراءات متابعة الإعلان والاعتراض عن العلامة والتسجيل، وإصدار شهادات التسجيل، وغيرها.

وتصنف دولة الإمارات، تضمن قائمة أكثر الدول استقطاباً للوكالات التجارية على مستوى العالم، بعد نجاحها في استقطاب أكثر من 60 علامة تجارية لكبريات الشركات الدولية.