«بيتسبرغ» الأميركية تستضيف القمة العالمية للصناعة 2021

هانوفر (الاتحاد)

أعلنت مدينة بيتسبرغ الأميركية عن شراكتها مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع لتنظيم النسخة الأولى من فعالية GMIS America، الفعالية التي ستشجع على تعزيز الالتزام بخير المجتمعات وتساهم في نشر رؤية القمة العالمية للصناعة والتصنيع.

وقال بيان صادر أمس «تؤكد هذه الخطوة تبني أكبر الاقتصادات العالمية لرؤية القمة لتي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى توفير منصة فريدة من نوعها لمجتمع الصناعة العالمي لتعزيز التعاون والشراكات الدولية بما يساهم في تحقيق الازدهار العالمي تماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».

ويأتي إطلاق النسخة الأولى من فعالية GMIS America، والتي ستقام في العام 2021، في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي مرحلة مفصلية في تاريخه، حيث تتوجه معظم الشركات لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في أعمالها، الخطوة التي يرى الخبراء أنها ستعود بفائدة كبيرة على الشركات والمجتمعات الإنسانية على السواء.

نمير حوراني

وأعلن عن النسخة الأولى من فعالية GMIS America نمير حوراني، المدير التنفيذي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، خلال جلسة استضافها اليوم الثاني من المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع وشارك فيها كل من ويليام بيدوتو، عمدة بيتسبرغ، وكريستوفر مارتن، مدير الهندسة والبحث والتطوير في شركة «بوش» العالمية، حيث أكدا على ضرورة التعاون لدعم الثورة الصناعية الرابعة عبر تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبذل الجهود لتفادي الأخطاء التي ارتكبت خلال الثورات الصناعية السابقة من خلال تعزيز التعاون المشترك بين الدول بما يضمن مشاركة الجميع، وتعزيز الجهود الرامية لبناء مجتمع الجيل الخامس، بما يساهم في الارتقاء بحياة الأفراد والمجتمعات، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي.

مدينة النهضة

وناقش كل من بيدوتو ومارتن الأسباب التي تجعل من مدينة بيتسبرغ خيارًا مثاليًا لاستضافة النسخة الأولى من فعالية GMIS America، والتي سيتاح لكافة المدن الأمريكية التي تحرص على تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتعتبر قصة تحول مدينة بيتسبرغ، والتي واجه اقتصادها فترة ركود كبير في الماضي، من الصناعة التقليدية لتصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا والابتكار في غضون بضعة عقود ومن أبرز قصص النجاح في القرن الحادي والعشرين. واشتهرت بيتسبرغ سابقًا «بمدينة الصلب» لكونها مركزًا لإنتاج الفولاذ في شمال شرق أمريكا.

كما تمكنت مدينة بيتسبرغ من استرجاع مكانتها الرائدة في القطاع الصناعي لتصبح مركزًا للابتكار التكنولوجي والصناعة المتقدمة في الولايات المتحدة بفضل إرثها الصناعي الكبير، ووفرة القوى العاملة، وتطور البنية التحتية، والدعم الحكومي.

وقال ويليام بيدوتو، عمدة بيتسبرغ: «خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، تأثرنا كثيرًا بتراجع النشاط الصناعي في منطقتنا. لقد عشنا كسادًا أقوى من الذي واجهناه خلال فترة الكساد العظيم. وبفضل الجهود التعاونية، تمكنا من توظيف خبراتنا لتأسيس اقتصاد جديد نتمتع بثماره اليوم».

كريستوفر مارتن

وبدوره قال كريستوفر مارتن، مدير الهندسة والبحث والتطوير في شركة «بوش» العالمية، والتي أسست قاعدة لها في مدينة بيتسبرغ في تسعينيات القرن الماضي، في الوقت الذي كان اقتصاد المدينة يتعافى فيه من ركود طويل: «يرجع الدافع الرئيسي لتأسيس قاعدة لنا في بيتسبرغ إلى قربها من جامعة كارنيجي ميلون. ويمثل مركز «بوش» للذكاء الاصطناعي أحد أهم استثماراتنا في مستقبل الذكاء الاصطناعي، ولا شك أن الشراكة مع جامعة كارنيجي ميلون هي واحدة من ركائز نجاحنا. وبفضل هذه الشراكة تمكنا من تقديم أفضل المنتجات للعالم.

ومن أبرز العناوين التي ستتطرق لها النسخة الأولى من فعالية GMIS America في بيتسبرغ، مفهوم مجتمع الجيل الخامس، والذي يهدف لتحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والاقتصادي مع الاهتمام بإيجاد الحلول للتحديات الاجتماعية.

وأكد عمدة بيتسبرغ أن مفهوم مجتمع المستقبل يلقى اهتمامًا واسعًا في جميع أنحاء العالم، وقد ازدادت أهميته في ضوء وباء كورونا، موضحًا أن مدينة بيتسبرغ كانت من أوائل المدن التي تبنت هذا المفهوم وسعت إلى تطبيقه على أرض الواقع.

بدر العلماء

الوجهة الأمثل

ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «تمثل مدينة بيتسبرغ الوجهة الأمثل لتنظيم النسخة الأولى من فعالية GMIS Aerica في العام 2021، خاصة وأن الإنجاز الكبير الذي حققته المدينة يمثل نموذجًا لما تسعى القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى تحقيقه على المستوى العالمي، والذي يتمثل بتحفيز الشراكات بين الحكومات وشركات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمستثمرين وخبراء التقنية، بهدف تحقيق التجديد الاقتصادي الشامل والمدعوم بقطاع صناعي متطور. ويشكل تنظيم مدينة بيتسبرغ لهذه الفعالية تأكيدًا على تبني أكبر الاقتصادات العالمية لرؤية المبادرة التي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة.»

وأضاف: «ستسلط النسخة الأولى من فعالية GMIS America الضوء على مدينة بيتسبرغ وتتيح لها فرصة مشاركة قصة نجاحها ونهضتها مع العالم واستعراض قدراتها في التقنيات الصناعية المتقدمة. وتعتبر مدينة بيتسبرغ مثالًا يحتذى للعديد من المدن حول العالم، خاصة المدن في الدول النامية، والتي تسعى إلى تطوير قطاعها الصناعي».