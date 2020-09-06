«بريك بلك الشرق الأوسط» في دبي 2021

دبي (الاتحاد)

تنعقد الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، الحدث الأبرز في مجال الشحن البحري والمشاريع اللوجستية، في الفترة من 9 إلى 10 فبراير المقبل، في دبي للمرة الثالثة على التوالي، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وباستضافة من موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات.

‏وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «شهدت دولة الإمارات تحولاً سريعاً وتطوراً على مدار العام الماضي، شمل تقدم مكانتنا البحرية العالمية والإقليمية، وصياغة قانون بحري جديد يلائم الاحتياجات الناشئة لهذه الصناعة، والفوز للمرة الثانية على التوالي بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية. لعبت هذه العوامل الحيوية دوراً مهماً في تعزيز مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، ولا سيما عندما انتقل إلى دبي، حيث تمكن من تحقيق نتائج هائلة، أبرزت قدرته على توحيد قادة الصناعة وتعزيز التعاون بين صناع القرار، إضافة إلى استكشاف الحلول لسلسلة التوريد والشحن. ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات التي يؤمل أن تحققها الدورة السادسة من هذا الحدث، لتقديم المزيد من المساهمات التي ترفع مكانة الصناعة البحرية في دولة الإمارات».

من جانبه، أكد المهندس أحمد شريف الخوري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: «إن استضافة الفعالية تصب في التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز بنيتها وإمكاناتها في القطاع اللوجستي، ولا سيما في مجال النقل البحري، ومواصلة تحسين قدراتها التشغيلية الملاحية، بما في ذلك تحسين قدرات المرافق البحرية في الدولة».

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات: «دولة الإمارات من أسرع الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استئنافاً لأنشطتها التجارية، بعد الإغلاق الذي تم تطبيقه للحد من تفشي جائحة كوفيد- 19».