«أدنيك»: انطلاق «أبوظبي للقوارب» أكتوبر 2021

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، عن موعد انطلاق معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي سوف يقام خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر 2021 في «مرسى أدنيك» على الواجهة المائية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقالت «أدنيك» في بيان صادر أمس، إن اتخاذ هذا القرار جاء بعد العمل الوثيق مع العارضين الرئيسيين والمشاركين في المعرض، بهدف تقييم وضع السوق الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة جميع الأطراف المعنية، وعدم قدرتهم على المشاركة بسبب ظروف السفر من خارج الدولة.

وفي تعليقه على قرار التأجيل، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «يعد معرض أبوظبي الدولي للقوارب من أبرز الفعاليات المتخصصة على قائمة المعارض التي تُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بشكل سنوي، والتي تعزز مكانة «أدنيك» نحو ريادة قطاع سياحة الأعمال، وترسخ مكانة أبوظبي الرائدة في استضافة جميع أنواع الفعاليات».

وأضاف الظاهري: «سلامة شركائنا وزوارنا على رأس أولوياتنا. ونظراً للظروف العالمية الراهنة الناجمة عن انتشار وباء (كوفيد-19)، وانطلاقاً من التزامنا تجاه شركائنا وكافة المعنيين، قررنا تأجيل المعرض. وجاء ذلك بعد تواصلنا المستمر مع الشركاء للاطلاع على احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، حيث تلتزم أدنيك بدعمهم وتمكينهم لمواصلة أعمالهم في مرحلة ما بعد فيروس كورونا».

ومن جانبه، قال سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب: «إن قرار تأجيل المعرض هو أفضل خيار يمكن اتخاذه، وذلك بعد تواصلنا المستمر مع العارضين والمشاركين والأطراف المعنية لمناقشة كافة احتياجاتهم. نتطلع إلى الترحيب بالمشاركين من جميع أنحاء العالم إلى المعرض الذي سنقيمه عام 2021».