«مكتب الاستثمار» ينظم ندوات «إنسايد أبوظبي» الافتراضية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن تنظيمه لسلسلة من الندوات الافتراضية المجانية التي تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في إمارة أبوظبي.

وقال بيان صادر أمس «ستشهد سلسلة ندوات «إنسايد أبوظبي»، التي سيتم إطلاقها في الشهر الحالي، مشاركة نخبة من أبرز الشخصيات وقادة الأعمال من مختلف الهيئات الحكومية والخاصة لمناقشة الابتكارات والتطورات التي تشهدها قطاعاتهم المختلفة، وكيف يُمكن للشركات الناشئة تحقيق الفائدة القصوى من الفرص المتاحة في الإمارة».

وسيتمكن المشاركون في الندوة من الاستماع إلى آراء نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة، والاطلاع على أهم المعلومات والرؤى التي ستمكنهم من مواكبة المتغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال الحالية، إلى جانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة.

وتمثل سلسلة الندوات المتخصصة هذه جزءاً من البرنامج المتواصل الذي ينظمه مكتب أبوظبي للاستثمار بهدف دعم المستثمرين الراغبين بتأسيس أعمالهم وتوسعتها في إمارة أبوظبي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «نحن على أعتاب مرحلة تاريخية هامة يلعب فيها الابتكار والإبداع دوراً أساسياً لاستعادة الاقتصاد العالمي لعافيته، وتحقيق التغير الإيجابي الدائم. ومع دخولنا هذه المرحلة الهامة، تتطلع إمارة أبوظبي لإحداث نقلة نوعية في الأسلوب الذي يعيش ويعمل به العالم. وقد تم تصميم سلسلة الندوات الافتراضية بحيث تمكننا من الاستفادة من دروس الواقع الحالي لبناء مستقبل أفضل للجميع».

وستنظم الندوة الافتراضية الأولى بعنوان: «إنسايد أبوظبي: الابتكار في القطاع الزراعي» وذلك في 16 سبتمبر 2020 عند الساعة الرابعة مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة). وستتمحور الندوة حول أحدث التطورات التي تشهدها التكنولوجيا الزراعية، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل إمارة أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار. ومن خلال سلسلة من العروض التقديمية والجلسات الحوارية، سيقوم عدد من كبار المسؤولين من كل من مكتب أبوظبي للاستثمار، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة أغذية، وشركة آيروفارمز، وشركة مزارع مدار، وشركة آر دي آي، وشركة آر إن زد، بتسليط الضوء على أحدث المبادرات والفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي. ويمكن لجميع المهتمين من المبتكرين والمؤسسين والشركات والمستثمرين والأكاديميين التسجيل لحضور الندوة هنا.