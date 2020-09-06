«جني أرباح» تضغط على الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ساهمت عمليات جني أرباح على الأسهم الثقيلة في الضغط على مؤشرات الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، بالتزامن مع حالة الترقب التي سادت أوساط المستثمرين، ما أدى إلى انخفاض قيم التداول الإجمالية في السوقين إلى 466 مليون درهم وإغلاقها في المنطقة «الحمراء».

وأغلقت معظم الأسهم القيادية، ذات الوزن الترجيحي الثقيل في المؤشرات العامة للأسواق، على انخفاض، فيما حظيت الكثير من الأسهم الصغيرة بتداولات جيدة، وأغلقت مرتفعة، لكن محدودية وزنها الترجيحي لم تقدم دعماً ملموساً للأسواق.

واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على قيمة تداول بلغت 286.4 مليون درهم، فيما بلغت قيمة تداولات سوق دبي المالي 179.4 مليون درهم.

وقال جمال عجاج الخبير الاقتصادي: «لاحظنا عمليات جني أرباح محدودة على الأسهم القيادية، لكنها أسهم ذات أوزان ترجيحية كبيرة في المؤشرات العامة للسوقين، ولذلك تدفع المؤشرات العامة إلى المنطقة «الحمراء»، وقد ترافق ذلك مع أجواء من الانتظار والتريث لعدد من المستثمرين لمعرفة الاتجاه العام للسوق قبل التقدم بطلبات الشراء، وهو الأمر الذي انعكس اليوم على قيمة التداول، التي ظلت محدودة وضعيفة نسبياً».

وقال: «شهدت الجلسة تداولات جيدة على الأسهم الصغيرة خلال جلسة الأمس، والكثير منها سجل ارتفاعاً مهماً، لكن تأثيرها يبقى ضعيفاً ومحدوداً على المؤشرات العامة للأسواق، نظراً لأن أوزانها الترجيحية محدودة جداً».

وأغلق المؤشر العام لسوق العاصمة على مستوى 4523 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.64%، وتصدر التداولات سهم العالمية القابضة بقيمة 82 مليون درهم، وأغلق مستقراً دون تغيير، تلاه سهم الدار العقارية بقيمة 65 مليون درهم، وأغلق منخفضاً بنسبة 2.38%، تلاه سهم «أبوظبي الأول» الذي أغلق على مستوى 11.46 درهم، بتراجع نسبته 0.87%، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتراجع نسبته 0.72% عند مستوى الإغلاق البالغ 5.51 درهم.

وقدم سهم «أدنوك للتوزيع» دعماً للمؤشر العام قلص من خسائره، نتيجة ارتفاع سعر سهم الشركة بنسبة 6.31% عند سعر الإغلاق البالغ 3.2 درهم للسهم، بعد تداول أسهم بقيمة 12 مليون درهم من أسهم الشركة المدرجة بالسوق.

وفي سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 2259 نقطة، بانخفاض نسبته 1.05%، وذلك بضغط من الأسهم الثلاثة القيادية في السوق التي أغلقت على انخفاض، تصدرها سهم إعمار بتراجع 2% عند سعر 2.93 درهم للسهم، وبتداولات قيمتها نحو 49 مليون درهم، تلاها سهم دبي الإسلامي الذي انخفض بنسبة 0.70% عند سعر الإغلاق البالغ 4.25 درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي أغلق على انخفاض بنسبة 0.92% عند سعر 10.70 درهم للسهم.