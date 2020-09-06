«حديد الإمارات» تعزز حماية ائتمان صادراتها العالمية

دبي (وام)

عينت شركة حديد الإمارات الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، لحماية ائتمان صادراتها العالمية.

ووقعت «حديد الإمارات» عقد بوليصة حماية الائتمان التجاري مع «الاتحاد لائتمان الصادرات»، بهدف حمايتها من أي مخاطر تجارية متعلقة بعملائها، مثل الإفلاس أو التخلف عن السداد أو أي مخاطر سياسية، وستتيح البوليصة لحديد الإمارات سهولة الحصول على تمويلات أكبر من البنوك لدعم صادراتها العالمية.

وتأكيداً على التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بتعزيز الصادرات الإماراتية المتنوعة، قال ماسيمو فالسيوني رئيسها التنفيذي: «القرار يبرهن المستوى المتميز للحلول المبتكرة التي تقدمها «الاتحاد لائتمان الصادرات»، كما يؤكد دعمنا لشركة حديد الإمارات، والتزامنا بحماية الصادرات الإماراتية، وتعزيز تنافسية الشركات المحلية في الأسواق العالمية، ما يسهم في تسريع التنويع الاقتصادي الوطني».

وأضاف: «إعادة فتح الحدود أمام التجارة الدولية، عقب الإغلاق الناجم عن جائحة «كورونا»، سيتيح فرصاً هائلة يمكن لشركات مثل حديد الإمارات استكشافها، والاستفادة منها في ظل هذا العالم الجديد، ونحن هنا لتوفير الحماية الائتمانية اللازمة لها، ليتسنى لها استئناف عملياتها بشكل كامل، والمضي قدماً في تنفيذ خطط مبيعاتها».

من جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «العقد يعكس اهتمام الشركات الوطنية، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية، تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي خصوصاً، والاقتصاد الوطني عموماً».

وأضاف: «بفضل سياساتها المرنة والمتينة نجحت «حديد الإمارات» في تصدير منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة، ما ساهم في تعزيز المكانة الرفيعة لدولة الإمارات، والحفاظ على ريادتها في مجال الإنتاج المتزايد لمنتجات الحديد بجودة ومواصفات ومقاييس عالية ومتطابقة مع المعايير الدولية»، لافتاً إلى أن «التعاون مع «الاتحاد لائتمان الصادرات» سيوفر الحماية اللازمة لصادراتنا من المخاطر التجارية المحتملة». ومن خلال قاعدة بيانات واسعة، تمتلكها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والتي تضم نحو 360 مليون شركة من جميع أنحاء العالم، يمكن لشركة حديد الإمارات بحث الخيارات المتاحة أمامها، للعمل مع موردين آخرين في حال انقطاع سلاسل التوريد الحالية، وبالتالي ضمان استدامة أعمالها في الأسواق الدولية.