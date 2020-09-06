«وايبا» و«البنك الدولي» تدعمان هيئات ترويج الاستثمار

دبي (الاتحاد)

عقد فهد القرقاوي، رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا)، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، لقاءً افتراضياً، مع الدكتورة كارولين فرويند، المدير العالمي للاقتصاد الكلي والممارسات العالمية للتجارة والاستثمار في مجموعة البنك الدولي، لمناقشة الوضع الراهن لترويج الاستثمار، وكيفية تعاون الجانبين من أجل تعزيز علاقاتهما، وتوسعة نطاق التعاون الحالي.

فهد القرقاوي

وفي معرض تأكيده على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين، قال فهد القرقاوي، رئيس الجمعية: «تعدّ علاقات التعاون والشراكة مع كبرى المؤسسات المرموقة، من أمثال مجموعة البنك الدولي ركيزة أساسية لتحقيق النتائج والمخرجات الهامة، والقيمة المضافة للجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار، والتي تتاح حصرياً لأعضاء الجمعية».

بدورها، أكدت فرويند متانة الشراكة بين المنظمتين، وتحدثت عن الدراسة المقبلة المشتركة بينهما عن «حالة هيئات ترويج الاستثمار: أدلة من الاستطلاع العالمي المشترك بين وايبا ومجموعة البنك الدولي»، بالإضافة إلى مشاريع الشراكة المرتقبة بين الجانبين، وبخاصة تلك التي من شأنها دعم العمل الهام، الذي تقوم به هيئات ترويج الاستثمار، وناقش المسؤولان الاستراتيجية الجديدة للجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار، ودورها الهام في دعم تلك الهيئات حول العالم.

كما تحدث القرقاوي والدكتورة فرويند عن الوضع الحالي الصعب، وانخفاض أعداد صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي، مؤكدين على ضرورة الاهتمام المستمر والتواصل الوثيق مع المستثمرين الحاليين، مما يساهم في استعادة الثقة واستقطاب الاستثمارات الجديدة، وأكد الجانبان أن التعاون الحالي في مختلف جوانب دورة الاستثمار، والعلاقة العميقة التي تربط المؤسستين على كافة الأصعدة، تساعد في تحسين القيمة المضافة لهيئات ترويج الاستثمار على المستوى العالمي.