«خليفة للابتكار» ينظم برنامج «من المختبر إلى السوق»

أبوظبي (وام)

أعلن مركز خليفة للابتكار انضمام 24 مشاركاً يمثلون ثماني شركات ناشئة في برنامج تدريبي افتراضي نظمه على مدار خمسة أيام تحت عنوان «من المختبر إلى السوق» بهدف تطوير الابتكارات العلمية في تلك الشركات الناشئة ووضعها في صيغة تجارية لتقييم إمكانية تمويلها.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا «تؤكد المشاركة الفاعلة والتكنولوجيات التي تم عرضها في البرنامج التدريبي من المختبر إلى السوق الذي نظمه مركز خليفة للابتكار مدى اهتمام الشباب وانخراطهم في إطلاق المشاريع الناشئة المتمركزة حول العلوم والهندسة».

وأضاف: إن هذه الأفكار تعكس درجة الوعي والإلمام بأحدث التوجهات التكنولوجية وحماسهم في استقطاب المفاهيم الواعدة إلى أرض الواقع كتطبيقات تجارية بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي ودولة الإمارات في مجال الابتكار حيث تساهم المشاريع الناشئة التي تم اختيارها في تحقيق النجاح والازدهار للمشاريع الطموحة التي أنشأها رواد الأعمال الشباب بدعم وتشجيع من مركز خليفة للابتكار وخدمات البنية التحتية التي يقدمها لهم.

من جانبها قالت موزة عبيد الأنصاري الرئيسة التنفيذية بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع «ساهم صندوق خليفة منذ تأسيسه وكواحد من الشركاء المؤسسين لمركز خليفة للابتكار في نشر روح ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار في السوق مع التركيز على قطاع التكنولوجيا والذي يشهد ازدهاراً كبيراً».

وأسهم البرنامج في تعزيز عملية فهم المشاركين لجوانب الابتكار وربطها بالأفكار والاستفادة من التكنولوجيا من خلال تنفيذ المشاريع الأولية ذات الجدوى وتأسيس النماذج الفعالة في مجال الأعمال وتطوير الإطار المالي اللازم والجاهزية في تقديم التكنولوجيا للمستثمرين.