3 مليارات درهم تصرفات عقارية بدبي

دبي (وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 3 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 120 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 1.44 مليار درهم و93 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 105.37 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 997 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 332 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 1مليار درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في ند الشبا الأولى.