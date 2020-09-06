منظمة المناطق الحرة تنظم مؤتمر «منهج عالمي جديد»

دبي (الاتحاد)

أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، عن تنظيم مؤتمر عالمي، عبر الإنترنت تحت عنوان «منهج عالمي جديد - مستقبل القطاع»، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، لبحث مناهج أعمال المناطق الحرة ما بعد الجائحة.

ويستضيف المؤتمر قادة القطاع وصناع القرار العالميين والتنفيذيين والخبراء، ضمن جلسات حوارية مباشرة، وذلك لبحث مناهج الأعمال الجديدة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: «على الرغم من تنظيم العديد من الندوات والجلسات الحوارية عبر الإنترنت، إلا أن مؤتمر «منهج عالمي جديد - مستقبل القطاع»، يعتبر المنصة التفاعلية الوحيدة التي تركز على الأطراف المعنية ضمن قطاع المناطق الحرة، ودورها في التعافي الاقتصادي على المستوى العالمي».