مسؤول روسي: عودة طلب النفط لما قبل «كورونا» يتطلب 3 سنوات

صرح نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين بأن الطلب العالمي على النفط قد يحتاج إلى عامين أو ثلاثة أعوام حتى يعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا، مع تحسن حركة الطيران حول العالم.

وقال، اليوم الأحد، إن تعافي الاقتصاد العالمي والطلب المتزايد في آسيا وأميركا اللاتينية قد يحفز استخدام النفط، إلا أنه لفت إلى أن التعافي قد يتباطأ بمجرد وصول الاستهلاك إلى حوالي 93% إلى 94% مما كان عليه من قبل.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال مؤخراً إن الاستهلاك العالمي للنفط قد تعافى إلى 90% من مستويات ما قبل الجائحة، وأنها ستصل إلى التعافي الكامل العام القادم.

وفيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، توقع سوروكين أن يستمر الفائض الحالي في إمدادات الغاز الطبيعي للعديد من السنوات، اعتمادا على مدى سرعة استيعاب السوق للكميات الإضافية من الغاز المسال الأميركي.