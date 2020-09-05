الرئيس الصيني يشدد على تعزيز تجارة الخدمات

بكين (وام)

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل جهود مشتركة للتغلب على الصعوبات من أجل تعزيز تنمية وازدهار التجارة العالمية في الخدمات، ودفع التعافي الاقتصادي العالمي في أقرب وقت ممكن.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام أن الرئيس شي جين بينغ صرح بذلك أثناء كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال قمة التجارة العالمية في الخدمات بمعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2020، شدد في كلمته على الحاجة إلى تعزيز التعاون العالمي في ظل التحديات الراهنة. وقد وصف الرئيس الصيني التعاون المفتوح في قطاع الخدمات بأنه «محرك تتزايد أهميته بالنسبة للتنمية». داعياً إلى العمل لفتح آفاق جديدة في التعاون المربح للجميع وإقامة تحالف للتجارة العالمية في قطاع الخدمات، مؤكداً حرص بلاده على تسهيل الوصول إلى الأسواق في ذلك القطاع وتوسيع وارداتها فضلاً عن تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتنمية الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التشاركي.