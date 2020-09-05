القمة العالمية للصناعة والتصنيع تعلن عن مبادرة «السلاسل الخضراء»

هانوفر (الاتحاد)

أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع عن مبادرة عالمية مبتكرة بالشراكة مع أكبر المنظمات والاتحادات الألمانية لدعم الجهود المرجوة للحد من انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ودعم الأجندة العالمية الخضراء، بالإضافة إلى دعم الاستراتيجية الألمانية الوطنية للهيدروجين.

وتهدف مبادرة «السلاسل الخضراء» إلى تطوير سلاسل توريد عالمية جديدة للطاقة المتجددة، وذلك بتوظيف منصة للتعهيد الجماعي وتكنولوجيا سلاسل الكتل (البلوك تشين) بهدف تحقيق تنمية عالمية شاملة ومستدامة.

وأعلن بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة وللتصنيع، عن مبادرة «السلاسل الخضراء»، والمستلهمة من الدور الريادي الذي تلعبه ألمانيا في دعم قطاع التقنيات الصديقة للبيئة وسعيها للحد من انبعاثات الكربون.

وتم الإعلان خلال جلسة نقاش عقدت على هامش فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع.

وأشار بدر سليم سلطان العلماء، إلى أن تباطؤ الأنشطة البشرية اليومية على مدى الأشهر القليلة الماضية سلط الضوء على مدى تأثيرنا على كوكبنا، موضحًا أن سياسة الإغلاق والحظر التي فرضتها الحكومات لوقف انتشار الوباء ساهمت وبشكل كبير في خفض مستويات التلوث في مختلف مدن العالم.

وقال العلماء: «بعد الأحداث التي رافقت انتشار الوباء خلال الأشهر القليلة الماضية، قررنا الإعلان عن مبادرة فعالة يمكن أن تحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا في عالمنا، وتضمن توفير طاقة متجددة لصنع المنتجات بالوسائل الصديقة للبيئة والتي يمكن شراؤها باستخدام العملات الرقمية التي يتم توليدها باستخدام الطاقة النظيفة. ويسعدني الإعلان رسميًا عن مبادرة (السلاسل الخضراء)، والتي ستوظف التعهيد الجماعي لمشاريع الطاقة المتجددة التي ستستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة للحد من ظاهرة التغير المناخي».

وأضاف العلماء: تساهم هذه المبادرة في دعم توجهات مختلف الحكومات بتعزيز اعتمادها عل الطاقة المتجددة، وذلك بتوفير مصادر جديدة للطاقة النظيفة، ودعم توجهات الشركات من خلال إجراءات التصنيع التي تحد من الانبعاثات الكربونية.