طيران الإمارات تستأنف خدمة لاغوس وأبوجا

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات، أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى لاغوس (7 سبتمبر)، وإلى أبوجا (9 سبتمبر) في نيجيريا.

وبذلك، يرتفع عدد الوجهات الأفريقية، التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى 13 مدينة. كما يرتفع عدد المحطات، التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 84 وجهة في سبتمبر، لتوفر لعملائها عبر العالم، مزيداً من فرص السفر الآمن والمريح إلى دبي وعبرها.

وتواصل الناقلة الاستئناف التدريجي لعمليات نقل الركاب، لتلبية الطلب من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وغرب آسيا والأميركتين والشرق الأقصى. وسوف تعمل الرحلات إلى لاغوس، بمعدل أربع مرات في الأسبوع، أيام الأحد والاثنين والأربعاء والجمعة.

أما الرحلات إلى أبوجا ومنها، فسوف تعمل بمعدل يومي. والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي ‏emirates.com، ‬أو ‬عن ‬طريق ‬وكلاء ‬السفر.