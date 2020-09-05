ذياب بن طحنون رئيساً لمجلس إدارة «الخليج للملاحة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الجمعية العمومية لمجموعة الخليج للملاحة القابضة عن تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، والمهندس عبدالله عطاطرة نائباً للرئيس، كما تم تعيين محمد الحمادي، والدكتور عبدالعزيز العنقري، ووليد محمد كأعضاء في مجلس إدارة الشركة، إضافة للأعضاء الحاليين الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي وأحمد الكيلاني.

وقال الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للملاحة القابضة «تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أهم المراكز الملاحية عالمياً، وتحتل دبي المرتبة الخامسة ضمن قائمة أفضل المدن الملاحية في العالم».

وأضاف: «يعتبر الاقتصاد البحري، ركيزة رئيسة للتحضير لاقتصاد عام الخمسين، وستواصل الدولة دعمه وضخ المزيد من الاستثمارات وبناء القدرات لتطويره وتنميته، من أجل ذلك فإن الاستثمار في القطاع الملاحي هو جزء من الاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة لدولة الإمارات».