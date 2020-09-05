اللولو يفتتح فرعاً في إندونيسيا

أبوظبي (الاتحاد)

شهد مركز سوانجان بارك في مدينة ديبوك جاوة الغربية بإندونيسيا، الافتتاح الرسمي الفرع الرابع لهايبر ماركت لولو.

وتصل المساحة الإجمالية للفرع الجديد حوالي 65000 قدم مربع، ويعد الفرع رقم 192 عالمياً.

وجرت مراسم الافتتاح بوساطة د.رضى صلاح الدين، نائب وزير الاقتصاد الإبداعي، ريادة الأعمال والشركات الصغيرة في إندونيسيا.

شارك في مراسم الافتتاح افتراضياً، عبدالله الظاهري سفير الإمارات في إندونيسيا، وحسين باجاسي السفير الإندونيسي لدولة الإمارات، وبمشاركة يوسف على موسليام رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية، وبمشاركة عدد من الموظفين الحكوميين ومديري مجموعة لولو.

وقال يوسف علي: «تعتزم لولو تنفيذ استراتيجية طموحة، عبر افتتاح على الأقل 15 هايبر ماركت جديداً، و25 إكسبريس ماركت، خلال الخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى المراكز اللوجستية».