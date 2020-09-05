الرئيس البرازيلي يدعو لإجراء إصلاحات جذرية في النظام العالمي

أكد فخامة جايير بولسونارو رئيس البرازيل، أنه كان من الممكن أن تنخفض الخسائر في الأرواح التي فقدها العالم بسبب وباء كورونا بشكل كبير لو كان هناك تعاون أفضل بين الدول على صعيد الإنتاج العالمي.

ودعا بولسونارو، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، إلى إجراء إصلاحات جذرية في النظام العالمي وتعزيز التوجه نحو دمج عدد أكبر من الدول في سلاسل القيمة العالمية.

وقال: «سنعمل مع شركائنا على تحقيق المزيد من التكاتف والتعاون لتصحيح المسار والتخفيف من تلك الاختلالات في الإنتاج العالمي التي أبرزها الوباء وجعلها أكثر وضوحاً».

وشارك فخامة الرئيس بولسونارو إلى جانب كل من فخامة الدكتور أرمين سركيسيان، رئيس أرمينيا وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي سامديتش أكا موها سينا هون سين، رئيس وزراء كمبوديا، من خلال كلمات افتتاحية سلطت الضوء على «استرجاع الازدهار العالمي ما بعد الوباء».

من جانبه حذر ولي عهد الأردن من توجه الدول نحو الانعزالية وسياسة النأي بالنفس في مواجهة الأزمة، داعياً إلى مزيد من التضامن والتكاتف وإلى مرحلة جديدة من التعاون العالمي للتصدي للتحديات الناتجة عن الوباء.

وقال: «فبدلا من التخلي عن نظامنا العالمي المبني على التعاون والتعددية يؤمن الأردن بأن الطريق إلى الأمام مبني على التكامل العالمي أي بإعادة ضبط العولمة للبناء على مواطن القوة والموارد التي يمتلكها كل منا لمنفعة الجميع ما يؤدي إلى تآزر وازدهار عالميين».

من جهته، قال فخامة أرمين سركيسيان، رئيس أرمينيا، إن تركيزه، كقائد دولة كان منصباً على إعداد شعبه وتحضيره للمستقبل عبر بناء نظام تعليمي متقدم وعالمي المستوى يركز بوجه خاص على العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف: «أرمينيا متأثرة بوباء كورونا مثلها مثل باقي الدول.. ونحن جميعا نواجه التحديات نفسها.. والحل هو أن نضطلع بدور رائد ونكون في الصفوف الأمامية نحو المستقبل ما يعني الاستثمار في التعليم والعلوم والتكنولوجيا.. لذا وبصفتي رئيسا أنشأت مبادرة أطلقنا عليها اسم«الغد المتقدم» تتضمن إنشاء مشروعات مشتركة مع شركات عالمية معروفة لتطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة الأخرى.. وأنا على ثقة تامة بأنه من الممكن جدا تحويل دولة صغيرة إلى دولة حديثة ومتقدمة».

ونوه بالخطوة الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد إرسال مسبار الأمل إلى المريخ وقال: «قبل سنوات بعيدة لم يكن أحد يتصور ذلك إطلاقاً إلا أننا نراه اليوم حقيقة واقعة بفضل العمل والجد والأخذ بالتكنولوجيا.. لذا هناك عالم جديد وأفق مفتوح أمام جميع الدول وأريد أن أجعل أرمينيا واحدة منها».

وقال معالي هون سين رئيس الوزراء الكمبودي، إن الوباء أوجد فرصة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان».

وأضاف: «في حين أن الوباء أثر بشدة على الصحة العامة والتجارة الدولية والاستثمار وسلاسل القيمة العالمية والازدهار على مستوى العالم إلا أن الأزمة عززت قدرتنا على تسريع تبني أسس ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة من حيث التحول الرقمي في جميع الصناعات والمؤسسات، وفي طرق التواصل، وانسياب وتدفق الأعمال».

ونوه إلى اعتماد دول رابطة آسيان على سلاسل القيمة العالمية وقال، إن الأزمة التي تسبب فيها وباء كورونا ستساعدنا على الارتقاء بجهودنا المشتركة والعمل معاً على إنشاء سلسلة قيمة إقليمية لتعزيز الاستثمار الإقليمي والأنشطة التجارية بين الدول الأعضاء في الرابطة".



