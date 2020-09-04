مخاوف الطلب تضغط على أسعار النفط

عواصم (رويترز)

هبطت أسعار النفط بحوالي ثلاثة بالمئة أمس الجمعة، إذ يفاقم القلق حيال بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 1.08 دولار، بما يعادل 2.5 بالمئة، إلى 42.99 دولار للبرميل.

وهوت الأسهم العالمية والسلع خلال جلسة تداولات الأمس بعد أن أظهر تقرير أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة ازداد تباطؤاً في أغسطس، مع انتهاء أجل مساعدات مالية من الحكومة. بيد أن الأسهم الأميركية قلصت تراجعاتها قبيل نهاية الجلسة بعد أن تراجعت بأكثر من 2% عند الافتتاح، مع عودة عمليات الشراء علي أسهم التكنولوجيا.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 1.371 مليون في الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 1.734 مليون في يوليو.