أعلن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي)، اليوم الجمعة، أن تعافي الاقتصاد الأميركي من جائحة فيروس كورونا المستجد سيكون صعبا وطويلا.

وفي تصريحات تعزز موقفه الحذر في الآونة الأخيرة، أضاف باول أن إصلاح الاقتصاد لن يكون سريعا.

وقال باول، في تصريحات استهل بها مناقشة عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة مع قيادات محلية في يانجستاون بولاية أوهايو بشأن بناء قوة عمل متينة، "سوف نخرج من هذا مجددا، لكن الأمر سيتطلب وقتا وعملا ... سيكون الطريق أمامنا صعبا".

وأوضح "فُقدت أرواح وسبل للعيش، وتلوح في الأفق ضبابية كبيرة".

كان باول قد شدد، في ظهورين منفصلين أمام أعضاء في الكونجرس الأميركي في وقت سابق هذا الأسبوع، على أن الولايات المتحدة تواجه طريقا طويلا للتعافي بشكل عام بالرغم من بيانات اقتصادية مشجعة في الآونة الأخيرة بشأن زيادة الوظائف والإنفاق الاستهلاكي.

وفقد ملايين الأميركيين وظائفهم وتوقف الإنتاج في الكثير من المصانع والشركات بسبب إجراءات الإغلاق والحجر المنزلي التي اتخذت ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.