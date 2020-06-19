المركزي الروسي يخفض الفائدة لمستويات تاريخية

موسكو (أ ف ب)

أعلن البنك المركزي الروسي أمس، خفض معدل الفائدة الرئيس نقطة واحدة إلى 4.5%، في «أدنى» مستوى له منذ مطلع القرن الحالي بهدف دعم الاقتصاد الذي يواجه صعوبات جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدى انخفاض الطلب العالمي إلى خلق اتجاه تنازلي للتضخم أعمق من المتوقع، بعد ارتفاع قصير في الأسعار، كما أكد في بيان البنك المركزي الذي يتحول إلى سياسة نقدية أكثر مرونة بعد خمس سنوات من اتباعه سياسة محافظة.

وأكد البنك أنه يوجد خطر بأن يبلغ معدل التضخم لعام 2020 مستويات أدنى بكثير من هدفنا المحدد عند 4%، مشيراً إلى أن خفض معدل الفائدة يهدف إلى الحد من هذا الخطر، وإبقاء التضخم عند حدود نسبة 4%.