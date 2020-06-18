تقلبات كبيرة في أسواق العملات عالمياً

يوسف البستنجي (أبوظبي)

شهدت أسواق الصرف العالمية تقلبات كبيرة، وتحرك سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية بهامش واسع نسبياً، منذ مطلع الربع الثاني من 2020، في حركة جاءت معبرة عن ضبابية التوقعات وعدم وضوح الرؤية لحركة الاقتصادات العالمية الكبرى خلال الأشهر لمقبلة، وكذلك نتيجة ضخ سيولة نقدية عالية في الأسواق العالمية، لاسيما لدى الاقتصادات الكبرى، بهدف مساعدة اقتصاداتها على تخطي الآثار السلبية التي ترتبت على انتشار جائحة كورونا «كوفيد- 19». وتتغير أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية، تبعاً لسعر صرف الدولار الأميركي تجاه تلك العملات، بسبب الربط بين الدرهم والدولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، حيث زادت قيمتها الاسمية، بنحو 3.5% منذ مطلع أبريل 2020 حتى يوم أمس، وبلغت 4.15 درهم لليورو مقابل سعر كان يتراوح بحدود 4 دراهم لليورو مطلع الربع الثاني من العام الجاري، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الشركاء التجاريين للدولة، ويساعد انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل اليورو على زيادة تنافسية الصادرات الإماراتية للسوق الأوروبية.

وأما الشركاء التجاريون الرئيسيون الآخرون للدولة، فهم الولايات المتحدة الأميركية وسعر عملتها الدولار ثابت تجاه الدرهم، لا يتغير عند مستوى 3.6725 درهم لكل دولار، وأما الصين فقد سجلت عملتها تغييراً طفيفاً جداً، حيث ارتفع اليوان الصيني إلى 0.519 درهم منتصف يونيو الجاري، مقارنة مع 0.517 درهماً في الأول من أبريل 2020.

كما أظهرت البيانات أن الين الياباني ظل مستقراً مقابل الدرهم، دون تغيير، عند مستوى 0.0342 درهم للين خلال فترة المقارنة.

وفي ما يتعلق بعملات الدول التي تعتبر أكبر الأسواق المستقبلة لتحويلات العاملين بالدولة، والتي تتصدرها الهند بحصة تبلغ 37.8% من إجمالي التحويلات الشخصية الصادرة من الدولة خلال الربع الأول من 2020، فقد ظلت عملتها شبه مستقرة مع انخفاض طفيف مقابل الدرهم، بلغت نسبته 0.06% ليبقى سعر الروبية الهندية بحدود 0.0484 درهم يوم أمس، وكذلك ظلت الروبية الباكستانية شبه مستقرة أيضاً عند مستوى 0.0222 درهم لكل روبية باكستانية، وتستحوذ الجالية الباكستانية بالدولة على 11.4% من إجمالي التحويلات الشخصية الخارجة من الإمارات إلى البلدان الأم للعاملين بالدولة.

وأما البيسو الفلبيني، فقد ارتفع بنسبة 1.4% مقابل الدرهم، ليبلغ سعره 0.073 درهم يوم أمس، مقارنة مع 0.072 درهم مطلع أبريل 2020، وتستحوذ التحويلات الشخصية للفلبين على 7% من إجمالي تحويلات العاملين بالدولة للخارج.

إلى ذلك، انخفض سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 2.2% خلال الشهرين الماضيين، ليبلغ سعره يوم أمس 0.227 درهم مقارنة مع 0.232 درهم مطلع أبريل 2020، وتستحوذ التحويلات إلى مصر على 6.6% من إجمالي التحويلات الشخصية للعاملين بالدولة، كما هو في الربع الأول من 2020.

وأما العملات الأخرى التي طرأ على سعر صرفها تغيير لافت، فيبرز الروبل الروسي الذي ارتفع سعره بنحو 13.7% خلال فترة المقارنة ذاتها، ليبلغ أمس 0.053 درهم، مقارنة مع 0.0466 درهم مطلع أبريل 2020 كما ارتفع أيضاً الدرهم المغربي بنسبة 5.5% ليبلغ سعره 0.38 درهم منتصف يونيو الجاري، مقارنة مع 0.36 درهم مطلع أبريل 2020.