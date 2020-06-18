«المركزي»: 26 بنكاً تسحب 44 مليار درهم من دعم السيولة

أبوظبي (الاتحاد)

قال مصرف الإمارات المركزي: إن نسبة سحب البنوك العاملة في الإمارات من تسهيلات السيولة الممنوحة لها، بلغت 88% من مجموع التسهيلات البالغة، قيمتها 50 مليار درهم، أي ما يعادل 44 مليار درهم من التمويل الممنوح لها حتى تاريخه.

وبلغ عدد البنوك، التي استخدمت خطة الدعم الاقتصادي 26 بنكاً، منها 17 بنكاً سحبت 100% من التمويل الممنوح لها.

وبلغ إجمالي عدد العملاء المستفيدين من خطة الدعم أكثر من 140.000 من تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة.

وعقدَ مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماعه السادس لسنة 2020 بوساطة الاتصال المرئي، أمس الثلاثاء، برئاسة معالي حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة. واستعرض المجلس تفاصيل الدعم للعملاء خارج نطاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 180.000 بتأجيل قروض تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 8 مليارات درهم.

واستعرض المجلس استخدام خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، ولاحظ التقدم المحرز في عملية السحب من تسهيلات السيولة، وتأجيلات السداد التي منحتها البنوك للعملاء المؤهلين، وأخذ المجلس علماً بجميع التدابير، التي تم اعتمادها لمواجهة تدعيات وباء «كوفيد- 19» من تسهيلات السيولة، والإرشادات والتوجيهات الموجهة للبنوك لمساندة العملاء المتضررين.

واستعرض مجلس الإدارة تقارير حول مراقبة النظام المالي، واختبارات قدرة القطاع المصرفي في الدولة على تحمل الضغط والتطورات المالية الكلية.

واستكمل المجلس مناقشة الموضوعات المتبقية، المدرجة على جدول أعماله، والموضوعات الأخرى المستجدة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وحضر الاجتماع، معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي عبدالحميد سعيد، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير، وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضر الاجتماع مجموعة من كبار موظفي المصرف.