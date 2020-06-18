النفط يصعد بفعل الالتزام بخفض الإنتاج

نيويورك (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، أمس الخميس، بالتزامن مع اجتماع لجنة منبثقة عن «أوبك» وحلفائها لمواجهة تخفيضات معروض الخام غير المسبوقة، وإن استمرت بواعث القلق في السوق حيال زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض مناطق الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 15:23 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 54 سنتاً إلى 41.25 دولار للبرميل في حين زادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 59 سنتاً مسجلة 38.55 دولار للبرميل.

وحثت لجنة منبثقة عن «أوبك+» دولاً مثل العراق وكازاخستان أمس الخميس على تحسين الامتثال لتخفيضات النفط، وتركت الباب مفتوحاً لتمديد تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة بدءاً من أغسطس أو تقليصها.

وتسدي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المشورة لتحالف «أوبك+» وستجتمع مجدداً في 15 يوليو، حيث ستوصي بالمستوى التالي للتخفيضات الهادفة لدعم أسعار النفط التي عصفت بها جائحة فيروس كورونا.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة «أوبك+»، اتفقوا على تخفيضات إنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يومياً -بما يعادل 10 بالمئة من المعروض العالمي- سارية منذ أول مايو بعد أن هوى الطلب على النفط بما يصل إلى الثلث من جراء الأزمة.