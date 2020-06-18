1.5 مليون طلب إعانة للبطالة بأميركا

واشنطن (رويترز)

ظل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة مرتفعاً بفعل موجة ثانية من عمليات التسريح في ظل ضعف الطلب وسلاسل إمدادات متصدعة، مما يدعم وجهات النظر التي تقول إن الاقتصاد يواجه تعافياً طويلاً وصعباً من ركود ناجم عن «كوفيد- 19».

وقالت وزارة العمل الأميركية إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.508 مليون في الأسبوع المنتهي في 13 يونيو انخفاضاً من 1.566 مليون. ويدفع الانخفاض الأسبوعي الحادي عشر على التوالي الطلبات للابتعاد أكثر عن المستوى القياسي البالغ 6.867 مليون المسجل في أواخر مارس.

وعلي صعيد متصل، قال صندوق النقد الدولي إن الإغلاقات الشاملة المفروضة في الولايات المتحدة طالت فعلياً عن المتوقع رغم تخفيف بعض القيود على الحركة، مما يشير إلى انكماش أعمق من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من السنة.

وقال جيري رايس إن التفاصيل ستصدر عندما يعلن الصندوق توقعاته المحدثة للاقتصاد العالمي في 24 يونيو.