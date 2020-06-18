أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الخميس، تحقيق كشف بترولي /GNN-4/ في منطقة امتياز "جيسوم" البحرية بجنوب خليج السويس في المياه الضحلة.

ويبلغ معدل الإنتاج الأولي لهذا الكشف الجديد 2000 برميل يومياً من الزيت الخام.

وأشارت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن الكشف الجديد يأتي في إطار استراتيجية قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام.

وأشارت الوزارة إلى أن النتائج الإيجابية تشير إلى نجاح عمليات البحث والاستكشاف في الحقول الحالية، وأن هناك المزيد من الثروات والموارد البترولية التي لم تكتشف بعد، وأن التكنولوجيات الحديثة والنظريات الجيولوجية المتطورة تسهم في تحقيق هذه الرؤية، بحسب ما أورده موقع "بوابة الأهرام" المصري.