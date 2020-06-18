المنصوري: استراتيجية وطنية جديدة للتنمية السياحية قريباً

دبي (الاتحاد)

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن إجمالي حزم الدعم والتحفيز الاقتصادية الضخمة التي أعلنت عنها الإمارات، تبلغ 282.5 مليار درهم.

وأضاف معاليه أن هذه الحزم ستسهم في توفير السيولة المالية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر العاملة في مجال الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بالقطاع، إضافة إلى دعم العاملين في القطاع السياحي والحفاظ عليهم، وإطلاق مبادرات للتخفيف من أعباء القطاع؛ مثل الإعفاء من رسوم التراخيص أو تخفيضها، وخفض فواتير استهلاك الكهرباء والمياه ورسوم السياحة والبلدية، وغيرها.

وتابع، خلال مشاركته، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، في الجلسة الافتراضية الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، أنه قريباً سيتم إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للتنمية السياحية بالإمارات، كما نعمل على وضع خطط تعافي القطاع السياحي على كافة المستويات، ودراسة عدد من المبادرات التي ستدعم القطاع السياحي خلال مرحلة التعافي وما بعدها من الانتعاش واستعادة النمو.

واستعرض المنصوري أبرز الجهود والمبادرات التي تنفذها دولة الإمارات حالياً للبدء في استعادة النشاط السياحي مرحلياً، ومن أبرزها: إطلاق برامج لتعقيم وتطهير المنشآت والمرافق السياحية، وإصدار أدلة استرشادية للإجراءات الاحترازية ومعايير الصحة والسلامة للقطاع السياحي بالدولة، استعداداً لاستقبال الزوار في ظل انحسار انتشار الفيروس، وفتح الفنادق والأنشطة السياحية وإعادة الحركة الاقتصادية بشكل تدريجي؛ وفق إجراءات احترازية ومعايير صحة وسلامة خاصة بالشواطئ والمسابح والمطاعم وخدمات الفنادق وغيرها.

وأكد معاليه دعم دولة الإمارات لجهود منظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة، وكذلك مجلس السياحة والسفر العالمي، فيما يخص خطط وإجراءات التعافي، وكذلك الإجراءات الخاصة بالصحة والسلامة، والتي كانت مرجعاً رئيسياً في كافة المبادرات التي عملت عليها الدولة.

حزم تحفيز ومبادرات لدعم القطاع

وشدد على أهمية التنسيق العربي لتجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة والسفر العربي، ولضمان سرعة تعافي السياحة البينية التي يعول عليها أن تقود المرحلة الأولى من التعافي، إلى جانب السياحة الداخلية في بلدان المنطقة.

وشددت الجلسة الافتراضية الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي دعت إليها المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيس الدورة الحالية (الـ 22) للمجلس، لمناقشة سبل تنسيق الجهود العربية المشتركة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد- 19 على القطاع السياحي في الدول العربية، التي افتتحت بكلمة لمعالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية التكاتف العربي والعمل العربي المشترك في المرحلة الحالية للتصدي للتبعات السلبية التي سببها انتشار جائحة كوفيد- 19 على أنشطة السياحة في العالم، ومن ضمنها الدول العربية، ومعالجة التحديات الناجمة عن انتشار الوباء.

وقال معالي وزير الاقتصاد في كلمته خلال الجلسة: إن التعاون العربي المشترك في مجال السياحة، والتنسيق الكامل بين الدول العربية في هذه المرحلة من مراحل أزمة فيروس كورونا المستجد، تكتسب أهمية كبيرة لإيجاد أفضل السبل والإجراءات التي تساهم في تعافي الحركة السياحية في الوطن العربي ورسم خريطة طريق للعودة بها إلى مستويات ما قبل كوفيد- 19، ولا سيما بالنظر إلى الآثار السلبية الكبيرة للوباء على هذا القطاع الحيوي، حيث من المتوقع أن يسجل إجمالي الحركة السياحية العالمية مع نهاية عام 2020 انخفاضاً يقدر بنحو 57 إلى 78% (ما يعادل 850 مليوناً – 1.1 مليار سائح)، إضافة إلى فقدان نحو 120 مليون وظيفة، طبقاً لتقديرات منظمة السياحة العالمية.

وأضاف: «للمرة الأولى منذ عشرات السنين، نشهد مثل هذا الإغلاق الكامل أو الجزئي للحدود بكافة دول العالم، والتوقف شبه التام للطيران، وتقييد حركة مئات الملايين من الناس ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، بما فيها السياحة والسفر. لذا، فإننا نأمل أن تسهم جلستنا اليوم في تعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز تداعيات هذه الأزمة، والتخطيط معاً لدعم قطاع السياحة ببلداننا العربية، والنظر في إيجاد آلية مشتركة لتخفيف قيود السفر بشكل مرحلي، في إطار مستجدات تطور الوضع الصحي بكل دولة».

السياحة البينية

أكد المنصوري على أهمية التنسيق العربي بشأن تشجيع السياحة البينية العربية، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تتخذها دولنا، اليوم، هي التي ستحدد سرعة تعافي القطاع السياحي، مؤكداً على أهمية التنسيق بين الدول العربية من خلال الأمانة العامة، لضمان سرعة تعافي السياحة العربية البينية ووضعها كأولوية ضمن خطط التعافي، خاصة أن السياحة الداخلية والسياحة البينية بين دول المنطقة، هما المرحلة الأولى من مراحل الاستعادة الكاملة للحركة السياحية.