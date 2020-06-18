«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلاتها إلى أثينا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن استئناف رحلاتها من أبوظبي إلى أثينا في جمهورية اليونان، وذلك ابتداء من 24 يونيو الجاري، على أن تشغل رحلتين أسبوعيتين يومي الأربعاء والسبت على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر المصممة بنظام الدرجتين.

وستربط هذه الرحلات الضيوف المسافرين من وإلى أثينا بعدد من الوجهات الرئيسة في آسيا واستراليا عبر أبوظبي.

ومع تشغيل هذه الرحلات، سيبلغ عدد الوجهات الدولية التي تشغّل إليها الاتحاد للطيران 25 وجهة.

وابتداء من 1 يوليو، تخطط الاتحاد إلى زيادة عدد رحلاتها المجدولة بشكل كبير، وذلك في حال تم رفع الحظر عن النقل الجوي من وإلى دولة الإمارات.

وتستمر الاتحاد بالالتزام بالتوجيهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية، وقد عمدت إلى تطبيق برنامج تعقيم وسلامة مكثف لضمان أعلى مستويات النظافة في كل نقطة من رحلة ضيوفها، بما في ذلك خدمات الطعام، والتنظيف العميق للطائرات والمقصورات، وتطبيق الفحوص الصحية عند تخليص إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، تقديم الخدمات على متن الرحلة، وتفاعل طاقم الطائرة، وتقديم الوجبات، وتطبيق إجراءات خاصة عند الخروج من الطائرة ونقل المسافرين براً وغيرها.

وتقدّم الاتحاد «سفراء الاتحاد للصحة والسلامة» الذي يعد الأول من نوعه في قطاع الطيران والمدربين خصيصاً لتوفير الرعاية والمعلومات الأساسية حتى يتمكن الضيوف من السفر مطمئني البال.