فنادق دبي تتسابق في طرح العروض الترويجية لاستقطاب السياحة الداخلية

دبي (الاتحاد)

أعلنت المنشآت الفندقية في دبي باقات ترويجية لاستقطاب النزلاء من داخل الدولة، مع إعادة فتح نشاطها التدريجي، مع التقيد الصارم بالإرشادات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي وهيئة الصحة بدبي، التي تضع صحة وسلامة الضيوف، وكذلك الموظفين في مقدمة الأولويات.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «إن استئناف قطاع الضيافة لعملياته التشغيلية، وتقديم عروض ترويجية خلال هذه المرحلة موجهة للسوق المحلي لاستقطاب الضيوف من سائر الإمارات الأخرى هو خطوة مهمة لاستعادة الوتيرة الطبيعية للقطاع في الفترة المقبلة.

وأضاف:نأمل من خلال التشجيع على السياحة الداخلية، أن يشعر الناس بالطمأنينة لاسيما مع اتخاذ الفنادق كافة الإجراءات الوقائية التي تكفل سلامة النزلاء والضيوف والموظفين، ومن شأن ذلك أيضا تعزيز الثقة لدى الزوار المحتملين من مختلف دول العالم بأن الأمور تعود لطبيعتها في دبي، وبالتالي بإمكانهم التفكير بزيارتها عندما يصبح السفر متاحاً وآمناً، وبأنها تبقى واحدة من أكثر الوجهات التي تكفل صحة وسلامة الجميع». وأفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بأنه ولضمان التزام المنشآت الفندقية بإرشادات الصحة والسلامة يقوم مفتشو «دبي للسياحة» بإجراء زيارات ميدانية بانتظام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بما فيها التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات من قبل الضيوف والموظفين، إلى جانب التعقيم والتطهير والتنظيف الشامل لجميع الغرف والمرافق وأنظمة تكييف الهواء والمعدات وخزانات المياه ودورات المياه، بالإضافة إلى تعقيم الردهات والمناطق المشتركة الأخرى، إلى جانب التأكد من الحفاظ على سعة المصاعد في الفنادق ضمن العدد المسموح به، وكذلك التأكد من وجود أجهزة فحص حرارة من دون ملامسة الضيوف عند مدخل الفندق.

وتنوعت العروض الترويجية التي أعلنتها فنادق في دبي بين حسومات على أسعار الغرف تصل إلى 50% والحصول على رصيد قابل للاستبدال بنسبة 100% على مجموعة من الأنشطة وخيارات المأكولات وخيار ترقية الغرف إلى باقات الأعضاء للاستفادة من العديد من المزايا الحصرية، وخصم على مدينة أكوافينتشر المائية في أتلانتيس بنسبة 50% وخصم بنسبة 50%على خليج الدلافين، ووجبات فطور مجانية أو عشاء مجانية، والإقامة المجانية لطفل واحد أقل من 12 عاماً.