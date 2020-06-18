«غرفة الفجيرة»: الإمارات تمضي بخطوات موفقة في تنفيذ رؤيتها

الفجيرة (الاتحاد)

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أنه ليس غريباً على دولة الإمارات العربية المتحدة، تبوء مكانة متقدمة ضمن الدول العشر الكبار في تقرير التنافسية العالمية 2020، وأشار الشيخ سعيد الشرقي إلى أن ذلك جاء بفضل مضي الدولة بخطوات موفقة في تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية والتنموية وفق رؤية الإمارات 2021، واستعدادها للعام الخمسين لتحقيق اعتمادها على مواردها الإنتاجية غير النفطية، والعام 2071 الذي يصادف الاحتفال بمئوية قيام الدولة.

وقال الشيخ سعيد الشرقي، في تعليقه على النتائج المتقدمة، التي أحرزتها الإمارات ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، أن المكانة الرائدة التي تبوأتها الدولة وإحرازها المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 59 مؤشراً.