«طيران الإمارات» توفر رحلات ربط إلى 40 مدينة

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات عن توفير رحلات ربط إلى 40 مدينة اعتباراً من يوليو المقبل، بعد أن أضافت 10 وجهات جديدة إلى شبكتها الحالية التي تصل إلى 30 وجهة، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات إلى 14 وجهة؛ ما سيوفر مزيداً من الخيارات أمام العملاء الراغبين في العودة إلى بلدانهم، أو أولئك الذين يسافرون لغايات ضرورية.

وتضم الوجهات الجديدة بحسب بيان للشركة، كلاً من كولومبو (20 يونيو)، سيالكوت (24 يونيو)، إسطنبول (25 يونيو)، أوكلاند، بيروت، بروكسل، هانوي ومدينة هو تشي منه (جميعها من 1 يوليو)، وبرشلونة وواشنطن العاصمة (جميعها من 15 يوليو)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوجهات عبر مطار دبي إلى 40 مدينة، وسوف تقتصر الرحلات من كولومبو وفيتنام على نقل الركاب إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات طيران الإمارات.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: «تواصل طيران الإمارات العمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم، من أجل ضمان سفر آمن وسلس لعملائنا وأفراد أطقمنا.