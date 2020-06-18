671 مليون درهم تداولات الأسواق المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

ارتفعت تداولات المستثمرين بالأسواق المالية المحلية، خلال جلسة نهاية الأسبوع أمس، لتتجاوز 671 مليون درهم، بفعل عمليات شراء قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية على عدد من الأسهم الكبري المدرجة، وفي مقدمتها سهم «اتصالات» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسهم «الإمارات دبي الوطني» في سوق دبي المالي، ليستحوذ السهمان على 20% من إجمالي تداولات الأسهم المحلية.

وتباينت إغلاقات مؤشرات الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة تعرض معظم الأسهم المدرجة لعمليات مضاربية لجني أرباح سريعة، حيث أنهى مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، بعد سيطرة النزعة الشرائية على تعاملات المستثمرين بالأسهم الكبرى، فيما ارتد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هابطاً نتيجة ضغوط بيع طالت الأسهم التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الأخيرة وفي مقدمتها سهم «أبوظبي الأول».

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات، نحو 671 مليون درهم، وتم التعامل مع 310 ملايين سهم، من خلال تنفيذ نحو 6864 صفقة، قاد سهما «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري»، مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، نحو الارتداد هبوطاً بعد جلستين من الارتفاع، بالتزامن مع تصاعد وتيرة البيع من قبل المؤسسات والمحافظ الأجنبية، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، بالتزامن مع عمليات شراء «انتقائية» طالت عدداً من الأسهم القيادية والمنتقاة، منها سهما «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي». وتراجع مؤشر سوق أبوظبي، خلال الجلسة، بنسبة 0.71 %، عند مستوى 4345 نقطة، بعدما تم التعامل على 98.6 مليون سهم، بقيمة 372.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3025 صفقة، بينما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.35 % ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، بعدما تم التعامل على 211.4 مليون سهم، بقيمة 298.1 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3839 صفقة.

وفي سوق أبوظبي، تصدر سهم «الدار العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية، بعدما تم التعامل على أكثر من 35.1 مليون سهم، بقيمة 62.7 مليون درهم، ليغلق على ارتفاع بنسبة 1.13% عند سعر 1.79 درهم، فيما جاء سهم «اتصالات» في صدارة قائمة الأسهم النشطة بالقيمة، مسجلاً 105.8 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 0.36% عند 16.84 درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 6.2 مليون سهم.

وفي دبي، جاء سهم «أمانات» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية، بعدما تم التعامل على أكثر من 52 مليون سهم بسعر 0.871 درهم للسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 45.2 مليون درهم، مرتفعاً 3.69%، فيما جاء سهم «الإمارات دبي الوطني» في صدارة قائمة الأسهم النشطة بالقيمة، مسجلاً 49.2 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 3.02% عند 9.2 درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 5.3 مليون سهم، ليربح السهم 27 فلساً عن الإغلاق السابق.