تداول أسهم زيادة رأسمال «غلفا» 21 يونيو وحتى 2 يوليو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق دبي المالي، أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال شركة «غلفا» للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، اعتباراً من يوم 21 يونيو إلى يوم 2 يوليو 2020، بحسب بيان نشر أمس.

وقال السوق في البيان، «يتيح تداول حقوق الاكتتاب للمساهمين ممن لا يرغبون باستخدام حقهم في الاكتتاب بيع هذا الحق كلياً أو جزئياً في السوق لآخرين يرغبون بالاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال الشركة.

ويعتبر حق الاكتتاب أداة مالية تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي الشركة بأولوية الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال»، ويتم توزيع حقوق الاكتتاب على مالكي الأسهم مقابل ما يملكونه من أسهم، وسوف تسجل هذه الحقوق في حسابات المساهمين لدى الوسطاء، أو شركات الحفظ الأمين إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة في حسابات المساهمين لديهم.

وسيحصل كل مساهم على حق اكتتاب واحد (1) لكل (3) أسهم يملكها ويكون محتفظاً بها بتاريخ الأهلية.

وسوف يتم تداول حقوق الاكتتاب في السوق حصراً خلال الفترة الزمنية السابق الإشارة إليها بصورة منفصلة عن السهم الأصلي وبرمز تداول (GULFA-RI20). وتخول آلية تداول حقوق الاكتتاب لمالكي هذه الحقوق، في نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق، الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، علماً أن صلاحية حق الاكتتاب محددة المدة، ويفقد قيمته تلقائياً حال عدم قيام حامل الحق بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.