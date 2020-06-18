«أدنوك للتوزيع» تتيح خدمة التوصيل للمنازل من 100 متجر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، عن توفير خدمة توصيل الطلبات من أكثر من 100 متجر واحة أدنوك على مستوى الإمارات.

ويستطيع العملاء طلب احتياجاتهم اليومية، ضمن مجموعة واسعة من الخيارات، تشمل أكثر من 1700 منتج، بما في ذلك منتجات البقالة، والوجبات الخفيفة، والمشروبات الباردة والساخنة، والمخبوزات الطازجة، والتي سيتم توصيلها خلال نصف ساعة فقط، منذ الطلب عن طريق تطبيقات ومواقع طلبات وكاريدج.

وتعمل شركة أدنوك للتوزيع، على إضافة المزيد من المنتجات للطلب للمنازل. قم بتحميل التطبيقات، أو تفضل بزيارة www.talabat.ae أو www.trycarriage.com.