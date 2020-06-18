نشر أول صور للسيارة الكهربائية المنتظرة "آي.دي4" من "فولكس فاجن"

(د ب أ)

نشر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أول مجموعة غير رسمية لصورة السيارة الكهربائية التي تطورها شركة "فولكس فاجن" الألمانية لصناعة السيارات باسم "آي.دي4".

وقال موقع "تك أيه يو" المعني بموضوعات السيارات والتكنولوجيا إنه من الصعب المحافظة على السرية في مجال تطوير السيارات بشكل خاص نظراً لتعدد المشاركين في أي مشروع لتطوير سيارة جديدة، وهو ما حدث مع صور السيارة "آي.دي4".

تنتمي السيارة الجديدة إلى فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) متوسطة الحجم.

وبحسب موقع "تك أيه يو"، فإن تصميم السيارة يبدو مختلفا تماما عن سيارات " فولكس فاجن" في هذه الفئة من خلال الخطوط الانسيابية ومقابض الأبواب البراقة والعجلات التي تبدو عظيمة، مع مراعاة كبيرة لمقاومة الهواء بهدف زيادة مدى بطارية السيارة الكهربائية.

يذكر أن السيارة "آي.دي4" هي ثاني سيارة كهربائية من "فولكس فاجن" بعد السيارة الأصغر حجما "آي.دي3" ، وتعتبر جزءا من استراتيجية الشركة الألمانية للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية في أعقاب فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدلات العوادم في سياراتها التي تعمل بمحركات الديزل والتي تعرف باسم فضيحة "ديزل جيت" وتفجرت في سبتمبر .2015

ومن المتوقع أن يكون مدى السيارة حوالي 500 كيلومتر (420 ميلا) قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية لتنافس سيارات كهربائية من موديل واي من شركة تيسلا الأميركية وإي ترون من أودي التابعة لمجموعة فولكس فاجن وإي.كيو.سي من مرسيدس الألمانية.

كما أنه من المتوقع أن يتم طرح السيارة "آي.دي4" في فئتين من حيث نظام الدفع واحدة ذات جر أمامي والأخرى دفع خلفي، مع ثلاث فئات بالنسبة لقوة البطارية وهي 45 كيلووات/ساعة و58 كيلووات/ساعة و77 كيلووات/ساعة.

ومن المنتظر طرح السيارة في أسواق أوروبا والصين والولايات المتحدة أولا ثم في باقي أسواق العالم بعد ذلك.