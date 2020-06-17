«إينوك» تسجّل 12 مليون معاملة غير نقدية في الإمارات

دبي (الاتحاد)

سجّلت مجموعة إينوك 12 مليون معاملة دفع غير نقدي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، في خطوة تأتي ثمرةً لجهود المجموعة في تشجيع عملائها على الدفع بالطرق الإلكترونية التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لرؤية الإمارات 2021، وتماشياً مع التوجيهات الصادرة عن حكومة الدولة للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء «كوفيد-19».

وسجّلت المجموعة نمواً ملحوظاً في حجم المعاملات غير النقدية مقارنة مع المدفوعات النقدية خلال نفس الفترة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «إن دفع عجلة النمو في الاقتصاد الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة يحظى بأهمية بالغة لدى مجموعة إينوك، وتأتي الزيادة في نسبة المعاملات غير النقدية ضمن قطاع التجزئة تأكيداً على التزامنا تجاه الارتقاء بالبنية التحتية الذكية للدولة ولاسيما خلال هذه الفترة، جنباً إلى جنب مع جهودنا المستمرة لضمان سلامة عملائنا وموظفينا».