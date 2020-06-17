الإمارات تشارك في اجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مشاركتها في اجتماعات اللجان الدائمة في البرلمان العربي التي عقدت «عن بُعد»، وبثت من العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 17 يونيو الجاري.

وشاركت الشعبة، أمس، في الاجتماع الثالث للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني؛ وذلك تحضيراً للجلسة العامة للبرلمان العربي التي ستعقد لاحقاً.

وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال الاجتماع، ببعض المقترحات والملاحظات على تقرير الحساب الختامي للبرلمان العربي لعام 2019، كما أبدت آراءها بشأن تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي.

وضمت الشعبة في عضويتها، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس» رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد علاي النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وقال أحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي، إن اللجنة اطلعت، خلال الاجتماع، على تقرير اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بدراسة موضوعات عدة هي: مشروع رؤية برلمانية بشأن الربط الكهربائي بين الدول العربية، ومشروع قانون استرشادي حول تيسير التوجه للاقتصاد الرقمي في العالم العربي، ومشروع قانون استرشادي للمواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي.

وأضاف أنه تمت كذلك مناقشة الموضوعات المالية المتعلقة بالحساب الختامي لعام 2019، والموقف المالي، ومتابعة سداد الدول لمساهمتها في موازنة 2019، وتم التصديق على محضر الاجتماع الثاني للجنة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني المنعقد بتاريخ 14 يناير 2019 في القاهرة.

وتابع أنه تمت مناقشة تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي لعام 2019 الصادر من البرلمان العربي.