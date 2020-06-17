«إقامة دبي» و«مكتب التنافسية» يوقعان اتفاقية

دبي (وام)

وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اتفاقية تعاون مع مكتب دبي للتنافسية التابع لاقتصادية دبي لتعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين.

وقع الاتفاقية -عبر تقنية الاتصال المرئي- اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وهاني راشد الهاملي مدير مكتب دبي للتنافسية في اقتصادية دبي بحضور اللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في إقامة دبي والعميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي وعدد من المسؤولين من الجانبين.