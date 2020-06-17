«العربي للسياحة» يدعو لتنسيق الجهود للحد من آثار «كورونا»

القاهرة (وام)

أكد المجلس الوزاري العربي للسياحة أهمية التعاون بين الدول العربية الأعضاء لتنسيق الجهود ورفع قيود السفر على عدة مراحل مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات اللازمة للمساعدة في تخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد سواء على الصحة العامة والمجتمعات أو على اقتصاداتها.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الجلسة الافتراضية الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي عقدت أمس حول جائحة فيروس كورونا المستجد عبر شبكة الاتصال المرئي برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية.

وشدد المجلس في بيانه الذي وزعته جامعة الدول العربية، على أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر وتنسيق الجهود لدعم الوصول إلى تعافٍ شامل ومستدام للقطاع.

ولفت المجلس إلى أهمية توفير بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى السائح وتشجيع السياحة الداخلية في الدول العربية والعمل على استقطاب السياح الدوليين حال انتهاء أزمة تفشي الفيروس واعتبارهما جزءاً من خطط تعافي اقتصادات الدول العربية.