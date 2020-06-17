13.27 ألف ترخيص للمطاعم و«الكافتيريات» والمقاهي بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يبلغ إجمالي عدد تراخيص المطاعم و«الكافتيريات» و«الكوفي شوب» في إمارة أبوظبي 13.271 رخصة موزعة على 8.263 رخصة في منطقة أبوظبي و2.602 رخصة في العين و492 في منطقة الظفرة، وفقاً لراشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

أصدرت الدائرة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تعميماً إلى أصحاب المطاعم و«الكافتيريات» و«الكوفي شوب» العاملة خارج المراكز التجارية على مستوى إمارة أبوظبي يتضمن دليلاً إرشادياً بالإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب تنفيذها لإعادة افتتاح نشاطها التجاري؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا «كوفيد- 19».

وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة، إن هذا التعميم يأتي في إطار الإجراءات المتبعة للعودة التدريجية لأنشطة قطاع الأعمال الخدمية، خاصة التي تتعامل بشكل كبير مع الجمهور وأفراد المجتمع، الأمر الذي يتطلب وضع اشتراطات وتعليمات واضحة يستوجب من أصحاب الأنشطة المعنية تطبيقها والعمل بها وعدم التهاون في تنفيذها حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع.

وأضاف: «تجربتنا بإعادة افتتاح المراكز التجارية في إمارة أبوظبي كانت ناجحة، من خلال تفاعل أصحاب المراكز مع تطبيق الدليل الإرشادي الذي وضع تطبيقه وتنفيذ كافة تعليماته كشرط لمنح الدائرة تصريح بإعادة استقبال المتسوقين». وأشار إلى أن الاشتراطات التي تم وضعها لإعادة افتتاح المطاعم و«الكوفي شوب» و«الكافتيريات» روعي فيها التشديد على إجراءات التعقيم المستمرة، وخلو العاملين فيها من فيروس «كوفيد- 19»، وكذلك التباعد الجسدي بين العاملين والمستهلكين أنفسهم، واستخدام أدوات الطعام كالصحون والملاعق وغيرها لمرة واحدة، بالإضافة إلى لبس الكمامات والقفازات واستبدالهما باستمرار وتحديد الطاقة الاستيعابية للمطعم بنسبة 40%.

ووجه وكيل الدائرة أصحاب المطاعم و«الكافتيريات» و«الكوفي شوب» والعربات المتنقلة العاملة خارج المراكز التجارية في إمارة أبوظبي، بإعادة افتتاح نشاطها التجاري فور الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات الواردة في الدليل الإرشادي دون إغفال أي بند من بنوده، مشيرا إلى أن الإخلال بتنفيذ وتطبيق هذه البنود سيعرضها للمخالفة من خلال فرق التفتيش والرقابة التابعة للدائرة والجهات ذات العلاقة.

واشترطت الدائرة، في تعميمها، إجراء فحص لكافة العمال والموظفين للتأكد من خلوهم من فيروس «كوفيد- 19»، وتحديد الطاقة الاستيعابية لصالة المطعم و«الكافتيريا» والمقاهي إلى 40% كحد أقصى على ألا يزيد عدد الزبائن على الطاولة الواحدة عن 4 أشخاص، وأن تتباعد الطاولات فيما بينها بمقدار 2.5 متر وإلغاء أماكن الانتظار.

وأشار التعميم إلى أهمية تقسيم الدوام بين العمال على فئات أو مجموعات ما أمكن للتخفيف من الازدحام خلال العمل، وأن يمنع تقديم خدمة البوفيه المفتوح ونماذج الطعام وضيافة الاستقبال والشيشة على أن يقوم أصحاب المطاعم و«الكافتيريات» والمقاهي بإجراء فحص حرارة جميع الداخلين بمن فيهم الموظفون والعمال، ومنع دخول أي شخص تظهر عليه عوارض ارتفاع حرارة.

ووجهت الدائرة المعنيين بأهمية التعامل بجدية مع العمال الذين تظهر عليهم أعراض متعلقة بـ«كوفيد- 19»، وذلك من خلال مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، والالتزام باتباع البروتوكول المتبع، بما يشمل عدم الاستمرار بمزاولة العمل في حال إصابة أحد متداولي الأغذية بالفيروس وفق التعاميم الصادرة من قبل الجهات المختصة.

وأكدت الدائرة أهمية استخدام الكمامات والقفازات من قبل الموظفين طوال الوقت، وعلى الزبائن استخدام الكمامات أثناء الدخول والخروج على أن يتم تعقيم وتنظيف شامل ويومي لكافة الأسطح والمعدات، وتعقيم الطاولات والكراسي بعد كل استعمال، بالإضافة إلى المراحيض وبشكل متكرر خلال اليوم.

كما أكدت الالتزام باستخدام أدوات المائدة «الصحون والملاعق والأكواب» المصممة للاستخدام لمرة واحدة وفي حال وجود أجهزة غسيل الصحون الحرارية يجوز استخدام الأدوات ذات الاستخدام المتعدد بما يضمن تعقيمها على درجات الحرارة المناسبة، مع إتاحة المعقمات وغسول اليدين عند المداخل.