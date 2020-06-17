«أوبك» تتوقع تعافياً تدريجياً لطلب النفط

لندن (رويترز)

توقعت أوبك أمس الأربعاء تعافيا تدريجيا للطلب على النفط الذي تضرر من أزمة فيروس كورونا، وقالت إن تخفيضات الإمدادات غير المسبوقة التي تطبقها المنظمة ومنتجون آخرون تسهم بالفعل في إعادة التوازن للسوق.

وفي تقرير شهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول إن الطلب العالمي على النفط سينخفض بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، وهو هبوط أبطأ من نزول حاد بأكثر من 11.9 مليون برميل يوميا في الشهور الستة الأولى. وقالت أوبك في التقرير «من المتوقع تعاف تدريجي حتى نهاية 2020».

ولم تزد أوبك تقليص توقعاتها للطلب على النفط في 2020 في التقرير.

وتراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء فيما أظهرت بيانات نمو مخزونات الخام والوقود الأميركية ما يثير إمكانية حدوث فائض في المعروض فيما تهدد موجة ثانية محتملة لجائحة فيروس كورونا بوقف تعافي الطلب.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 40.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا ما يوازي 1.1 بالمئة إلى 37.95 دولار للبرميل.