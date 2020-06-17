«دبي الذكية» توسع شراكات «مشروع بيانات قطاع التجزئة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي الذكية» انضمام شركة «نتورك إنترناشونال» لحلول الدفع إلى مشروع «بيانات قطاع التجزئة»؛ وذلك للاستفادة من خبراتها الطويلة بهذا المجال، وتقديم رؤية أوسع حول توجهات الإنفاق لدى المستهلكين، مما يدعم المشروع بشكل كبير، ويسهم في تحقيق أهدافه. وتعمل دبي الذكية على المشروع مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية، ومجموعة «ماجد الفطيم»، ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام «دبي الذكية»، أهمية دور القطاع الخاص في تسخير قوة البيانات، والاستفادة منها لتطوير قطاع التجزئة الذي يعد أحد أهم القطاعات الرافدة لاقتصاد دبي، والتي تتطلب بشكل مستمر توفير حلول مبتكرة للسكان بما يتوافق مع احتياجاتهم ومتطلباتهم المتغيرة بشكل دائم.